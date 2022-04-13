蘇慧倫再展廚藝 與全聯先生《爸爸回家做晚飯》示範春遊美食。（相信音樂提供）

蘇慧倫應對小孩挑食自有一套方法。（相信音樂提供）

蘇慧倫連二年代言全聯OFF COFFEE，除了獻唱年度主題曲〈我是我的〉，目前正如火如荼為「生命之花 30週年巡迴演唱會」練團的她，也百忙之中抽空錄製全聯先生的《爸爸回家做晚飯》節目。她笑說：「這次我又被邀請來做菜，其實心中一驚，但是轉念想想，應該是我上次表現還不錯。」連續三週每週三的《爸爸回家做晚飯》都有蘇慧倫一起做羹湯。

蘇慧倫和全聯先生在第一集分別示範野餐美食蔬菜起士牛肉捲、香酥魚排地瓜蛋沙拉三明治，用簡單食材做出美味料理，她說：「在節目上跟著老師的步驟去做，沒有想到自己竟然也可以熬出這麼好喝的濃湯，是真的很好喝！」

而被問及遇到小孩挑食怎麼辦，她表示：「會告訴他人生有很多種滋味，每種都要嚐嚐看，要當成一種遊戲，吃一口然後告訴我是什麼感覺？所以每一餐的菜色都會放一點在他的碗裡。」雖然以曉以大義的方式說服小孩，但她也無奈地說現在孩子越來越大越有主見了，不吃的還是很堅持的不吃，只能等他長大一點自己想通。

蘇慧倫近來演唱會、家庭兩頭忙，「除了家務事和工作的事情之外，我一定還是會找出時間做自己喜歡做的事，而陪伴孩子的時候就盡量全心全意的陪伴他。」很會調配生活的她，享受運動健身、偶爾和朋友聚餐、或是上一些想上的課程，在生活找平衡。

蘇慧倫5月21日「生命之花」高雄演唱會入口處，可憑門票兌換OFF COFFEE熱美式兌換券，更多資訊請關注蘇慧倫及相信音樂官方臉書、微博、微信。