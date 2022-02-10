知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下還在坐月子的愛妻Patty與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」，他生前人緣極佳，生前好友們都心疼他的妻小之後生活怎麼辦。《我的婆婆怎麼那麼可愛》製作人陳慧玲10日近午離開靈堂前受訪，透露圈內好友們有在商量要怎麼幫忙照顧Patty和小孩，「希望是永續的、可以長長久久的，讓孩子平安健康長大，會朝此方向來籌畫，畢竟小孩還未滿月」。六月被問此事表示，照顧明金成遺孀、雙胞胎兒女的形式還在討論，會等告別式之後再說。

陳慧玲說，Patty當然很傷心，她有要Patty 先照顧好自己，畢竟她自己生產過程也是從鬼門關回來、很危險，之後還要照顧好孩子。

製作人陳慧玲幾年前曾跟明金成合作大愛劇場《阿英的成長故事》，最早明金成還是演員時也曾跟鄧安寧導拍過民視金鐘劇，《最佳利益》他也來客串與安心亞演家暴她的老公，拍《我的婆婆》時他也去探班，「他就是很nice、很溫暖，大家都很喜歡。」昨天她從圈內朋友的Line得知不幸消息後十分震驚。