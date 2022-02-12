坤達與柯佳嬿神情哀戚。羅永銘攝

柯佳嬿低調未受訪。羅永銘攝

庹宗康與明金成是好兄弟，連2天到靈堂與六月、屈中恆討論明金成的後事。羅永銘攝

導演明金成2月8日因心因性休克驟逝，留下才出生20天的雙胞胎及摯愛的妻子Patty，令許多親友不捨與難過。追思靈堂今開放第3天，六月和屈中恆今一早即到靈堂協助處理相關事宜，與明金成合作過偶像劇《我們發財了》的坤達、柯佳嬿，早上一身黑色裝扮進入靈堂內，夫妻倆待了1個多小時，離開靈堂時神情哀戚未受訪。

坤達、柯佳嬿10年前拍攝明金成執導的《我們發財了》，這部偶像劇對他們意義重大，因為是2人的定情之作，當時他們劇中飾演情侶，戲外也擦出火花，之後一路甜蜜交往，愛情長跑了5年多開花結果，於2017 年底登記結婚。「發財幫」演員溫昇豪、高宇蓁日前到靈堂悼念明金成即表示，劇組有個群組，至今只要有人生日都會給予祝福，大家感情不錯。

明金成的告別式訂2月18日在一殯景行廳舉行。六月近日為明金成的告別式盡心盡力，她日前提到特別懇辭親友的花籃，因為靈堂太小放不下，追思靈堂原本開放到14日頭七日，目前延至到2月17日。明金成的安葬地目前還未確定，六月稍早表示，「陸續都會討論」，至於仍在坐月子的Patty十分堅強，讓親友們看了更加心疼。