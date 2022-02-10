屈中恆在明金成的靈堂幫忙協助後事，感謝外界關心。（陳俊吉攝）

張本渝赴明金成靈堂哀悼，強忍悲痛淚水。（陳俊吉攝）

「哥兒們一定有話要告訴我」曾國城盼明金成入夢 曝遺孀目前現況引鼻酸

知名導演明金成8日深夜因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下還在坐月子的愛妻Patty與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」；明金成追思靈堂設靈於萬家會館2樓梵心廳，10日起開放親友弔唁，曾國城下午離開靈堂，被問及好友計畫替明金成遺孀成立基金會？他說：「還沒聊到這個，只聊到事出突然，還在準備後面如何照顧他老婆的狀態。」

曾國城坦言明嫂現在狀態不太好，令人緊張憂心，不捨說：「孩子要照顧，怕媽媽太弱，沒辦法親餵的問題，或是她自己身體健康復原的問題，還有尿布、奶粉的問題。」現在正在商討明嫂做完月子後，將要住在台北、桃園等，強調目前明嫂的健康的狀況最重要，因為在過年前生龍鳳胎，很辛苦，明金成夫妻一看到小孩們每天高興到睡不著，開心到不知道累，「真的太突然了，希望大家不要因為過勞，造成自己健康的遺憾。」

曾國城、明金成相識多年，感嘆好兄弟明金成走得太突然，一定有很多話都來不及說，曾國城含淚對明金成說：「哥兒們，一定有很話沒告訴我，你用你的辦法讓我知道，希望我可以幫上忙，我知道你走得一定很匆忙，一定有太多的不捨。我們不知道能為他做什麼，希望他告訴我。」期盼好友來夢中相見。

屈中恆在受訪時，難過哽咽、泛淚，表示心情很不真實，太意外了，沒人想到會是這樣子，並透露知道明金成身體比較胖一點，血壓稍微較高，前陣子朋友們也有一起相約運動，要多運動、減肥，讓身體負擔少一點，明金成都會去打拳、打羽毛球，但是可能近期歷經老婆懷孕、生產，心情起伏比較大，影響到健康，加上明嫂現在身體比較虛弱，還在月子中心，今天就沒過來靈堂，「這邊就是幾個朋友幫忙，目前還在討論喪葬相關的事情，還在進行當中，我下來跟媒體致謝，這幾天心情真的很複雜。」

被問及擔心明金成太太Patty在事發後會自責，屈中恆嘆氣說：「很多事情不只Patty，事情發生後都會往自己身上怪，但就是兩回事。」Patty現在情緒還好？屈中恆說：「昨天Patty下午5點多從這邊離開，試圖好好休息，但應該還是很難讓心情平靜。」Patty的家人從桃園來陪她，能不能來靈堂要看身體狀況決定，目前離告別式還有一段時間，「希望她這段時間能養好身體，以後才有力氣去照顧小孩。」至於明金成過世後，家庭經濟狀況、困境？屈中恆說還Ok，有很多親朋好友希望能捐款給Patty及2個小孩，「但這些事還在商量，Patty不排斥，但很多細節仍在商量。」

張本渝在靈堂前談到好友明金城逝世，她忍不住濕了眼眶，直言有跟明金成說要安心地跟菩薩的光走，「老婆跟小孩不要擔心，後續有什麼需要出錢出力的，我們一定都會幫忙，安心地跟菩薩的光走。」詹姆士則表示有特別跟明金成說，遇到這事情，自己一定沒辦法接受，「我們都在，需要幫忙，隨時可以用什麼樣的方式跟我們講，這麼突然，我也不太能接受。」