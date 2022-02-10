庹宗康抵明金成靈堂悲喊「不敢相信」 數度哽咽曝他生前異

導演明金成8日驟逝，令人哀痛。老友庹宗康10日赴明金成靈堂協助處理後事，一提到明金成，庹宗康忍不住數度哽咽、眼眶濕了，馬上轉身背對鏡頭，趕緊整理情緒，直言事發突然，現在辦所有事情很倉促，目前最重要幫明金成後事處理完成，「（明金成）太太還沒完全恢復，我們比較擔心，以太太身體為主要考量。」

至於明金成近年身體狀況，庹宗康說明金成一直有憂鬱症，但這幾年恢復很好，可能是最近天氣變化大，引發疾病，「我們都很遺憾，天氣一下冷、一下熱，他可能太累，因為又要照顧小孩，他都自己在忙。」並透露明金成的太太因為上月剛生下龍鳳胎，現在仍在恢復中，有些虛弱，2位小孩都很健康。

黃鐙輝稍早現身明金成靈堂弔唁。（圖／陳俊吉攝）

庹宗康表示明金成的告別式選定在2月18日在一殯景行廳舉行，7點至8點家奠，8點半公祭，10點發引二殯火化。

黃鐙輝赴明金成靈堂。黃鐙輝與明金成有私交，黃鐙輝表示有跟明金成說放心、不用牽掛太多，明金成剛出生的一雙兒女，他都會幫忙看著照顧，「我女兒一出生就認明金成為乾爹，相信我女兒不是他唯一的乾女兒，我們這些乾爹都會幫導演一起照顧小孩，大家要好好注意身體健康。」