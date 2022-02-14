知名導演明金成8日因心因性休克驟逝，留下才出生20天的雙胞胎及摯愛的妻子Patty，令許多親友不捨與難過，今（14日）是他的頭七，遺孀Patty透露原本要遵循先生意思採用樹葬方式，但後來改變主意，而明金成的告別式也確定延期至下月1日舉行。

明金成告別式原訂18日舉辦，後來考量遺孀Patty生產還未滿月，在命理師建議下延期，家屬今也公布明金成告別式將於3月1日台北市立第一殯儀館景行廳舉行，上午8點家奠、8點半公祭，10點發引二殯火化。原本明金成生前曾跟老婆聊過將來要樹葬，不過Patty擔心摯愛從此沒有了根，想讓明金成跟著她的家人一起長眠於金山的天祥寶塔，因此今特別前往佛堂徵詢，問過明金成的意思，最後也獲亡夫同意。

明金成生前人緣好，好友林美秀、陸元琪、六月、錢盈潔、黃鐙輝與老婆、鄭志龍、楊銘威、李李仁、威廉、Junior、黃小柔與老公王睿等好友上午都陸續前往位於萬家會館的追思靈堂，參加頭七法會，連日來幾乎每天都報到的趙駿亞，今也來陪明金成過情人節。