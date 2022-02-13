隨著Omicron疫情威脅趨緩，亞洲各國正在籌劃重新開放因疫情而關擊的熱門旅遊景點，希望振興2年多來受到重創的觀光旅遊產業。但是這些國家旅遊相關官員與業者都擔憂，如果中國不放鬆返國入境路隔離政策，就會大幅影響中國旅客出國意願，少了中國遊客，單是亞洲各國開放仍無法讓奄奄一息的旅遊業恢復生機。

美國《財富》（Fortune）雜誌報導說，去年11月Omicron毒株首次出現時，各國政府都暫停了對外國旅客重新開放的計劃，免檢疫旅行的措施遭到凍結，並重新實施了旅行限制。隨後疫情數據顯示，Omicron症狀輕微、潛伏期更短，亞洲各國旅遊業加快重啟招攬外國旅客計劃，以期儘快從疫情毀滅性的打擊中恢復過來。過去幾周來，泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓，都承諾將在未來幾個月內重新對國際遊客開放。

但是，報導表示，這些國家雖然對於重振旅遊業有高度期望，但擔憂最重要的旅客來源──中國──如果未能放鬆防疫措施，將很難讓重新開放的旅遊業恢復生機。

報導指出，目前還有不少國家疫情仍在快速蔓延，如果亞洲國家開放入境檢疫措施，只要少了中國遊客，就無法出現大量遊客湧入的情況。亞太旅遊協會預測，亞洲旅遊業可能得等到2024年以後才有可能能恢復至疫情前水準。

而實際上亦非實施清零政策的國家或地區都制定重新開放的路線圖，中國是清零政策的堅定支持者。大陸疾控中心專家表示，即使中國和世界其他國家方的疫苗接種率已經很高，也不足以在目前情況下調整動態清零政策，因為目前還沒有有效的方法能完全控制疫情。

如此一來，報導認為，中國的清零政策可能會令很多國家難以實現重振旅遊業。縱然中國遊客進入這些亞洲國家不需要接受隔離，仍需在返國時進行隔離，這樣的嚴格政策會大幅降低他們出境旅遊的意願。

疫情之前的2019年統計數字顯示，在前往泰國的國際遊客中，有1/4以上來自中國。當年中國也分別是印尼和馬來西亞的2大和第3大外國遊客來源地。這意味著亞洲國家要重振旅遊業，中國遊客是最重要的關鍵。

報導說，有部份亞洲國家表示希望與中國就免除中國遊客入境時接受隔離的「旅行泡泡」進行磋商，但在中國的清零政策下，此類協議下不太可能達成，因為可能會為成為新冠病毒從境外輸入中國的通道，這對疫情管控仍然構成不小的風險。