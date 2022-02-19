中國裁軍大使：中方推動裁談會積極踐行真正多邊主義。（文匯報）

大陸央視新聞用戶端19日報導，日內瓦裁軍談判會議（裁談會）2022年度首任輪值主席、中國特命全權裁軍事務大使李松當地時間2月18日主持召開裁談會全會，成功結束中國的主席任期。會後，李松在聯訪時指出，中方推動裁談會積極踐行真正多邊主義。中國擔任主席期間積極推動裁談會以開放、包容、務實姿態開展工作的重要作用和努力，得到全體成員國高度讚賞和廣泛支持。將繼續堅持走和平發展道路，為推進多邊軍控、裁軍和防擴散進程發揮更大作用、做出新的貢獻。

李松表示，裁談會是唯一的多邊裁軍談判機構，主席由65個成員國輪流擔任。這次是中國時隔11年後再度擔任輪值主席國。11年來，國際關係和全球戰略安全形勢經歷複雜深刻調整，傳統安全威脅與新興安全挑戰相互交織。中國成為推進全球和平與發展的重要力量，在國際軍控、裁軍和防擴散領域的影響力不斷增強。國際社會對中國在裁談會等多邊軍控領域發揮獨特重要作用充滿期待。

李松表示，中國擔任輪值主席國期間，各國紛紛對本屆冬奧會簡約精彩的開幕式、安全順利的各項比賽表示衷心祝賀，相信北京冬奧會作為人類和平團結的象徵，其蘊含的奧林匹克精神將繼續鼓舞裁談會工作取得新的進展。

李松強調，中國將繼續堅持走和平發展道路，堅定致力於做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，為推進多邊軍控、裁軍和防擴散進程發揮更大作用、做出新的貢獻。