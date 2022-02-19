中國啟動寬鬆週期，由於陸股價相對合理，及全球投資人投資於中國的比重偏低，富達看好今年中國市場前景，甚於其他新興及已發展市場。

中國經濟成長將受政策及流動性週期所推動，富達中國聚焦基金經理人寧靜認為中國貨幣緊縮週期已達高峰，預期今年中國領導層改選後，可能伴隨而來的是更寬鬆的財政政策，使得流動性將有所改善。有鑑於寬鬆週期的啟動、評價相對合理，及全球投資人投資於中國的比重偏低，富達看好今年中國市場前景，甚於其他新興及已發展市場。

寧靜說，不過，中國市場普遍獲利預期仍存下行風險，且市場散戶參與度較高，可能較容易受到高評價和散戶情緒變化影響而波動，再者未來政策變化難測。

寧靜建議投資人宜避開評價偏高或市場預期較高的股票和產業，以降低投資風險。儘管可對沖通膨的價值股去年急升，目前評價依然處於偏低水平，加上通膨持續，獲利預期更有機會上調，今年表現可望持續優於成長股。

產業方面，不論「新經濟」，還是「舊經濟」，也不乏具投資價值的選擇。寧靜則看好能源和金融業。市場相信週期性好轉，正推動能源和原物料等多個傳統產業改善獲利，未來五年的平均獲利能力，可望高於過去十年水平，但缺乏新投資的結構性問題仍在。

許多新經濟產業受監管及消費疲弱衝擊，投資人繼而迴避互聯網和教育等監管風險偏高的行業，轉投健康護理、運動服飾及可再生能源，將產業評價推至偏高水準，任何不確定性或基本因素轉差，都可能觸發評價向下。

富達國際表示，在健康護理、零售、媒體及天然氣營運商等領域，仍看到個股浮現投資價值。提醒投資人應關注營運績效維持較長時間、管理團隊經驗豐富且此期間已透過改善營運模式以適應新法規的優質中國企業。