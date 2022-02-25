聯準會態度轉趨鷹派，加上烏克蘭及俄羅斯的地緣政治緊張，台股近期盤面觀望氣氛濃厚。由於俄羅斯已全面進軍烏克蘭、局勢確定、最大風險已實現，但情勢仍將膠著，雖然戰事問題屬於難以預測的黑天鵝風險，然根據過往經驗，遇非經濟因素之短線急跌後，往往出現迅速反彈，反而是處於最佳買進點。目前關注焦點將鎖定在能源價格漲勢發展、供應鏈瓶頸是否因俄烏戰爭加劇，以及升息議題。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，觀察過去戰爭歷史經驗，股市在開戰後不久可望出現反彈。回顧阿富汗戰爭與伊拉克戰爭發生前，台股經歷了1-2個月的震盪下跌，阿富汗戰爭爆發之後，台股半年反彈了約80%；伊拉克戰爭爆發之後，台股一年反彈約34%。可看出戰事對於市場的影響沒有想像中那麼大，戰爭真的開打，基本上指數有機會能收復一大半失土，甚至突破前波高點。

統一投信表示，現階段市場高度關注美國聯準會(FED)升息、縮表進程，以及俄烏開戰危機，回顧過往，地緣政治風險對股市影響往往是跌幅大、時間短，非理性下跌反而提供長線投資人低檔承接的進場機會，就中長期來看，基本面仍是股市投資最重要的考量。全球科技股經歷此波修正後，估值溢價已下降至合理水準，投資上持續關注有新產品推出，具獲利推升動能的科技企業。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，預期FED將在3月啟動升息並持續跟市場溝通縮表進程，預估FED在7月前完成4碼升息，後續通膨壓力可望減緩下，緊縮政策力道也將趨緩。目前市場已反應今年FED今年將升息6碼的預期，美國公債殖利率上升對股市的影響將鈍化。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，展望2022年全年，美國通膨預期於2Q 2022開始向下滑，升息前可能壓抑股市表現，但觀察過去五次升息循環，在確立升息後，台股皆走揚。再從評價面來看，根據證交所資料統計，大盤1月底本益比約為14.52倍，處於過去5年均值下緣，風險相對較低，預期在基本面強勁支撐下將待不確定因素消除後帶動指數向上。產業方面，半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，可持續關注。

投資方向上，郭智偉指出，觀察過去升息期間，獲利成長為股價提升的主要貢獻力道，將持續關注具營收成長動能的企業。半導體方面，不同於2015年、2017年的庫存修正階段，當時獲利率呈現下滑，預計2022年半導體庫存修正影響幅度將較以往低，因資料中心及車用晶片仍在上升趨勢，半導體產業獲利率仍維持擴張趨勢。電動車滲透率仍低，整體銷量處於快速成長期，相關產業鏈發展空間大。

硬體方面，受惠於Intel和AMD新產品於今年下半年推出，關注具有市占率提升、ASP(平均售價)提升兩大動能的企業。軟體方面，第四季財報公布後，多數個股股價下跌，主要受到今年升息預期的影響，評價已回落到疫情前的水平，預計短期內評價不易有所提升，投資上以大型股為主，中小型股聚焦在具有營收動能加速空間的企業。