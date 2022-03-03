聯準會（Fed）周三發布轄區經濟報告「褐皮書」，稱美國經濟在1月中期至2月中期這段期間呈現溫和（modest）至適度（moderate）擴張，同時通膨壓力擴大到更多領域，而雇主仍然面臨缺工問題。

這份好壞參半的最新調查結果反映出整體經濟數據的表現，數據顯示在這段期間新冠疫情急升、通膨升至40年高點，以及缺工導致薪資增長創下數年來新高，但1月的就業市場仍然蓬勃，且經濟活動仍然韌性十足。

令人擔憂的是，目前幾乎沒有跡象顯示物價壓力很快將獲得舒緩，各行各業的投入成本正不斷攀升。聯準會在其褐皮書中表示，全國的消費者價格都在急速上漲，受訪企業回報他們持續將增加的投入成本轉嫁出去，因此未來幾個月價格還會再漲。

聯準會將在3月15、16日的政策會議上啟動緊縮周期，以抑制高漲的通膨。聯準會主席鮑爾周三在國會眾議院發表半年度的貨幣政策報告時表示，央行有必要在3月調升利率，但基於俄烏戰爭和對俄制裁帶來的不確定性，他傾向3月升息25個基點。他亦強調，如果通膨緩解的速度不如預期，那麼在今年之後的會議上，央行可能採取更激進的行動。

為了緩解新冠疫情對美國經濟造成的衝擊，聯準會在2020年初將基準利率一口氣砍到近零水準，並一直維持至今。

最新的褐皮書亦提到，儘管令人擔憂的薪資飆升可能即將到來，因為通膨預期升高將帶動薪資加速上揚，但也有少數幾個地區回報薪資增長出現放緩的跡象。

報告中指出，企業仍持續在提高薪酬，但效果好壞不一。受訪企業預期勞動力市場仍將吃緊，薪資強勁增長的情況也將持續下去。此外，受訪企業預期未來六個月整體經濟前景仍然穩定且普遍樂觀，但也提到經濟的不確定性已經增加。