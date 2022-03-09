央行將在下周四（3/17）舉行首季理監事會，央行業務報告指出，由於供應鏈瓶頸導致供需失衡現象尚未能緩解，能源價格高漲，IHS Markit預測本年全球通膨率由上年之3.9%升至4.6%。2月下旬俄烏軍事衝突加劇，帶動大宗商品價格上揚，將進一步推升全球通膨。俄烏衝突推升國際貨運費及原油、穀物等大宗物資價格，加劇國內通膨壓力，部分主要機構預測本年台灣CPI年增率逾2%。

央行釋出通膨加劇的信號，讓市場預期下周央行啟動升息的機率升高。

央行業務報告指出，上年3月以來，若干經濟體考量其通膨率急升且升逾通膨目標、貨幣貶值、政府債務擴大、經常帳逆差持續等因素而陸續升息，例如巴西、智利、墨西哥、加拿大、紐西蘭、南韓及英國等；新加坡則調高新加坡元名目有效匯率(S$NEER)區間之斜率(即引導新加坡元升值)，以達緊縮效果；俄羅斯則因通膨率持續升高，多次升息，近日因主要經濟體對其經濟金融制裁，造成盧布驟貶，為防止資金外逃，大幅調升政策利率10.50個百分點至20%。

央行指出，今年經濟成長率可望連續4年超過3%，上年第4季，出口成長優於預期，民間投資穩健成長，加以政府啟動振興消費措施，民間消費動能回溫，經濟成長率升為4.86%，全年則為6.45%，係2011年以來最高。今年，全球經濟可望持續活絡，內外需將溫和成長，惟比較基期墊高，加以俄烏衝突加劇，主要機構預測之台灣經濟成長率平均降為3.73%，惟仍將連續4年超過3%。