近期中國疫情多發頻發，據大陸國家衛健委通報，從3月1日0時至3月13日24時，中國大陸新增本土疫情累計報告感染者已超過1萬例，波及全大陸27個省份，疫情甚至有愈燒愈猛之勢。蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統3月14日對中國大陸本輪疫情作出了預測。初步預測結果顯示，大陸本輪疫情預計將於2022年4月初得到控制。

目前，全球疫情仍然此起彼伏，部分周邊國家和地區新增病例仍快速增長，韓國單日新增確診病例連續3天超過30萬例，最高達38萬例；越南單日新增確診病例已連續6天超過16萬例，最高達45萬例。Omicron變異株傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難發現，中國防控形勢複雜嚴峻。

根據最新的疫情數據，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的初步預測結果顯示，在當前中國政府採取的及時、有效的管控措施下，大陸本輪疫情預計將於2022年4月初得到控制，預計累計感染約3.50萬人。

預測組表示，雖然大陸本輪疫情是自武漢疫情以來最嚴重的本土疫情，但只要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，中國定能很快控制住疫情。

蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心疫情預測組於2020年5月25日創建了全球第一套新冠肺炎疫情全球預測系統。系統的創建旨在科學預測疫情發展，為戰略研判疫情態勢、採取有效防控手段提供科學依據。

2021年年初，中國工程院院士鍾南山在談到當時多地局部疫情時表示，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的預測「相當可靠」。鍾南山提到，蘭大預測系統對2020年北京新發地疫情的預測，和後來的疫情發展基本一致。