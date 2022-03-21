前進2022年智慧城市展，亞旭電腦於臺北及高雄同步展出「三網：民生物聯網、車聯網、企業專網」解決方案，三網齊發的亞旭為智慧城市北高聯展添亮點。 亞旭近年於臺灣各縣市積極推出民生物聯網一站式整合建置服務，於高雄壽山動物園也即將推出5G開放平台技術，讓大小朋友遊逛動物園還可與園區人氣動物AR合影與製作3D虛擬動物；亞旭更將臺南沙崙的公車站牌直接搬進會場，展示候車亭人流辨識，觀展民眾可現場體驗。 為強化城市基礎建設並提升數位治理能力，亞旭與科技部攜手開發民生公共物聯網解決方案，多方部署於港口河岸、洪水易發區、農場與溫室等地。並透過微氣候管理，形成區域性的溫溼度控制，可應用於花卉、蔬菜智慧栽種等多元場域。亞旭更攜手高雄市政府，於壽山動物園建置「5G動物園開放平台」，透過與國際級Tier 1 的5G核網、5G基地台合作建構5G網路環境，並響應高市府的「新動物園運動」，結合園區導覽與網通虛實整合，未來遊逛動物園之餘還可透過手機進行動物餵食遊戲、AR尋寶解謎與專屬客制動物創作等智慧科技加持，壽山動物園將有全新的互動科技體驗。 解決企業無線網路接取痛點，亞旭也有新解方。近年很熱門的智慧工廠題材，亞旭透過5G小基站、Wi-Fi 6/ 6E EAP、藍牙Mesh等設備與邊緣運算技術的整合，可針對AMR物料配送管理、XR遠距協同作業、資產管理，甚至因應新冠疫情發展的人員防疫管理，皆可有具體對應做法，進行組網與納管，與既有OT／IT系統無縫整合，強化智慧網管系統，提升企業營運表現。車聯網部分，亞旭透過5G車載機(OBU- Onboard Unit），與路側設備（RSU- Roadside Unit）的有效連通，全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，依需求客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，特別適用於商用車隊及旅運車輛掌握道路狀況。目前亞旭更攜手國網中心在沙崙設置「需求反應式公車」智慧交通平台系統，由智慧看板及RSU裝置蒐集據點人流、叫車需求等，匯集整合至中心處理將訊息分發給公車駕駛出車或待命，並由國網中心紀錄車側及路側智慧人流分析，進行後臺調配公車動態與班次。 亞旭電腦表示，智慧城市展首次於臺北高雄兩地聯展，亞旭於兩地皆有完整的智慧城市解決方案實體展示，歡迎所有關心智慧城市發展的民眾，共同見證亞旭深耕智慧城市的豐碩成果。