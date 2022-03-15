網飛（Netflix）周一股價下跌2.74%，收在331.01美元，創下52周低點，自這場大流行病爆發以來累積的漲幅已全數回吐。

與去年11月中旬創下的52周高點（700.99美元）相比，網飛股價已經大跌超過50%。該公司上次來到這個價位附近是在2020年3月20日，也就是為了防堵新冠疫情而啟動大規模封鎖時。

受到宅在家的生活模式帶動，網飛在2020年和2021年的營運大幅成長，然而隨著防疫限制解封，消費者也開始重返電影院、餐廳和主題樂園等出門的娛樂活動。

根據該公司發布的上季財報，網飛去年第四季新增用戶達830萬個，不如市場預期的840萬個，該公司預估今年1至3月新增用戶為250萬個，連分析師預測值（590萬個）的一半都不到。網飛表示，來自同業的競爭加劇，是用戶增長放緩的原因之一。

網飛的競爭對手包括蘋果和迪士尼等公司推出的串流媒體平台。

去年摩根大通出具報告指出，未來網飛的一些影視作品將尋求在傳統戲院上映。

Wedbush分析師Michael Pachter表示，今天沒什麼特別的，就只是市場似乎將網飛成長持續放緩歸咎於競爭。這不讓人意外，畢竟我們可以選擇傳統的有線電視或衛星電視，還有Hulu、Paramount+、Disney+、HBO Max、Amazon Prime、Peacock和網飛等優質的串流服務，以及許多較小型平台，如Discovery、AMC+、Shudder等。我認為「錢包占有率」（share of wallet）讓留住客戶變得較為困難，一次倒出所有劇集使客戶更容易流失，而製作內容的競爭使新內容的成本增加。

競爭壓力、放緩的用戶增長，以及不斷攀升的製作成本促使網飛在今年早些時候調漲北美的訂閱價格，其基本型方案的月費調漲1美元，至9.99美元，標準型方案的月費從13.99美元調漲至15.49美元，高級方案月費從17.99美元調漲至19.99美元。