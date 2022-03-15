歐系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，點出智慧型手機需求疲軟，但聯發科相對具有彈性，且可透過調整產品組合減緩衝擊，故維持聯發科買進評等，但將目標價由1370元調降到1320元，並下調聯發科2022、2023年基本每股收益下調4%、5%。

歐系外資表示，有鑑於大陸智慧手機需求疲軟的前景，調降2022年、2023年全球智慧型手機出貨量成長率，分別至13.75億支、14.29億支，年增長為1.5%、4%，另外，若在不包含蘋果和三星的出貨下，預計2022年、2023年出貨為8.46億支、8.94億支，年增率縮減到-0.6%即5.8%，因此，預計聯發科在2022年智慧型手機的銷售額將增長2%、盈利增長4%，儘管下半年依舊有一些潛在的庫存和定價風險，但聯發科可望在周期減速中提供相對彈性，故維持買進評等，但將目標價由1370元調降到1320元。

歐系外資表示，儘管智慧型手機成長放緩，大陸OEM廠持續低迷，但聯發科透過強化產品組合來抵銷衝擊，預計聯發科第二季營收有機會增長10%，全年營收將成長19%。

歐系外資表示，隨著5G的滲透率持續上升，將有助於綜合ASP的提升，因為5G系統單晶片(SoC)保持了不錯的ASP，與4G相比，溢價超過30美元，現階段聯發科的產品組合正在改善，擴展到高端細分市場。目前已經開始販售的天璣1200，售價超過50美元，而新款天璣9000/8000，定價更是高於100美元和70美元，占聯發科5G組合的10~15%，這些可能轉化為2022年11%收益貢獻。

歐系外資表示，截至2月，大陸智能手機OEM廠的低端5G和4G智慧手機SoC正在庫存整理，且高端5G SoC庫存恐更高，目前高通晶圓產能供應已獲改善，且加上大陸智慧手機持續疲軟，可能導致第二季度末到下半年持續庫存化，儘管如此，因目前的競爭格局更加合理，故3G/4G發生激烈價格戰的可能性比以前小，預測聯發科的5G ASP在第二季將季度增2%，但隨著高端產品出貨量的增加，第三季、第四季將下滑2%，並下調聯發科2022、2023年基本每股收益4%、5%。