信義鄉濁岸花海及登高挑戰賽，21日揭開序幕。（信義鄉公所提供／廖志晃南投真）

人間4月天，信義鄉熱鬧且繽紛，4月4日在地利國小舉辦濁岸音樂祭，4月5日在地利及雙龍村舉辦七彩吊橋健走及天時棧道登高挑戰賽；4月23日起，舉辦「漫布螢光、農情潭南」賞螢火蟲活動。

信義鄉長全志堅，21日邀請第4河川局長李友平、縣議員全文才及部落耆老，在地利村達瑪巒橋旁，為濁岸花海及登高賽揭開序幕。

濁岸花海位於地利村，花海面積約2公頃，規畫3區種植大波斯菊、油菜花、孔雀菊、百日草等，由於地利村得天獨厚的地理環境，花海搭配山景美不勝收，園區擺放裝置藝術並設計打卡點，讓遊客在花海中留下美麗的回憶，花期預計延續到4月中旬，請遊客把握賞花最佳時機。

全志堅表示，信義鄉公所將於4月4日在地利國小舉辦濁岸音樂祭，除了精彩的表演節目，還有農夫市集，包括人和部落出產的苦茶油，「人和自然」品牌，扮演著生態守護者的角色，以友善耕作守護石虎等野生動物，更守護部落農人的收成。

另外，雙龍村的布農甜桃是新品種台農4號紅玉，果實與水蜜桃一樣甜而多汁，成熟時呈豔紅色；信義草莓「白雪公主」來自日本，因為果肉是白色，所以名為白雪公主。

4月5日在地利及雙龍村，舉辦七彩吊橋健走及天時棧道登高挑戰賽，總獎金10萬元，挑戰體能與獎金，還可以欣賞七彩吊橋與部落的美景；從4月23日至5月17日，在潭南部落舉辦「漫布螢光、農情潭南」觀賞螢火蟲活動，讓遊客體驗星光下的螢光之美。