2022年公開發行公司股東常會將於29日揭開序幕，並在5～6月邁入舉辦旺季高峰，金管會對此提醒，今年在年報編制內容、新增應提股東會事項、議事手冊及年報資訊揭露時效等3方面有所變革，呼籲公司應留意並及早規畫因應。

證期局副局長高晶萍表示，為提升年報資訊揭露品質，去年11月底已修正應記載事項準則，要求公發公司應以文字敘明個別董事及監察人專業資格與經驗及符合獨立性情形、董事會多元化政策、資通安全政策及風險對公司財業務影響與因應措施。

其次，為強化關係人交易管理，1月底已修正公布取得或處分資產處理準則，明定公發公司若與關係人進行取得或處分資產等重大交易，金額若達公司總資產逾10％，就必須先提案經股東會同意後才能進行，應妥善規畫提請董事會議決相關事宜。

最後，為提升股東會議事手冊及年報資訊揭露時效，實收資本額逾百億、或外資持股逾30％的314家上市櫃公司，今年起需在股東會前14天上傳股東會年報、前30天上傳議事手冊及相關會議補充資料電子檔，較現行的7天及15天提早。

高晶萍表示，目前已登記召開股東會的公發公司家數，分別為3月1家、4月14家、5月456家、6月1580家，合計共2051家。若以去年狀況來看，314家中已有287家可在14天前上傳年報、30天前上傳議事手冊，達成率已逾9成。