網路家庭（8044）昨（23日）晚公告董事周磊辭任董事，辭職生效日為111年6月20日，並預計於最近期股東會補選一席董事，引發市場討論。網家24日進一步說明指出，將規劃邀請策略投資人中華開發創業投資股份公司加入董事會，為便於股東會補選作業，故自然人董事周磊提前請辭董事職務，辭職生效日為111年6月20日，公司預計於最近期股東會補選一席董事。網家股東會將於6月22日舉行。

網家表示，周磊於其他職務（PChome網路家庭投資長兼策略長暨副總經理）不受影響且未有異動，其餘資訊以重訊公告為準。