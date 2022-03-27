民進黨屏東縣長初選進入倒數階段，努力爭取出線的立委周春米卻發現，一夜之間臉書粉絲從5.3萬人暴增至7萬多人，隨即遭到著名綠營粉絲團連番攻擊，幕僚擔憂網軍空戰蓄勢待發，其他2名競爭者則回應，沒遇到相關情事。

周春米幕僚透露，自家臉書粉絲團於2018年創立，累積至上周約5.3萬名粉絲按讚，平均以每周增加1、200人的數字穩定成長，但前一天突然每小時都有千人按讚，深入探究發現，幾乎全是境外假帳號，正在納悶為何被關注時？就被其他粉專質疑「花錢買聲量」。

從粉絲人數爆增到遭受其他粉專攻擊，周團隊認為，感覺像是一條龍的模式，讓她們不免懷疑，是否網軍已經發動攻勢？迫使小編緊急發文澄清，不需要假帳號按讚，請有心人士停止惡意操作。

周春米小編苦笑著說，粉專苦心經營努力維持聲量，除了找議題、勤發文，還會請自己人按讚、留言提高能見度，隨著支持者變多，粉絲也穩定增加，但突如其來人數暴增，卻絲毫沒有喜悅感，更自嘲說，早知道就不用經營那麼辛苦。周春米本人則打趣地表示，不要因此贏過潘縣長，那就不好意思了。

針對此議題，同樣角逐黨內初選的立委鍾佳濱表示，2018年就傳出有境外網軍企圖影響國內選舉，外來勢力發動空軍也時有所聞，不過這場初選還是要回歸屏東鄉親認同，畢竟選出好的候選人對屏東未來發展有一定助益，自己也會努力爭取。

另名競爭者莊瑞雄則強調，並無發生類似情況，因此無法評論，且對於粉專經營，向來是一步一腳印，每周預排固定貼文，並常注意時事，隨時跟上網路熱門話題，每篇文章貼出後也會檢討與粉絲互動情況，然後即時做出修正及調整。

莊瑞雄發現，他的粉專粉絲會特別喜歡輕鬆貼文，例如推薦美食、景點的文章會容易受到粉絲歡迎，所以近期也拍攝系列屏東行銷影片，讓個人粉專成為行銷屏東最佳通路。