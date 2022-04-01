立委洪孟楷及鄭正鈐兩人約定，轄內高中男籃隊伍誰在4強勝出，就要請對方選區的隊伍吃大餐。（邱立雅攝）

光復高中今年在HBL高中甲級籃球聯賽中勇奪冠軍，全新竹市同狂歡。在4強戰時，光復高中對上泰山高中，讓新竹市立委鄭正鈐、新北市立委洪孟楷雙方約定，若對方轄區隊伍獲勝，就要請對方球員們吃大餐。洪孟楷兌現約定，1日中午前來新竹宴請冠軍隊伍，鄭正鈐也宣布會再加碼1餐。

光復高中與泰山高中都是4強賽的常勝隊伍，去年泰山高中獲勝，鄭正鈐便北上宴請勝出隊伍，沒想到今年4強賽，光復高中與泰山高中再次對決，兩名立委於是延續去年的約定。

光復高中籃球隊今年勇奪HBL冠軍，成為HBL22年來，首次打冠軍賽就奪冠的隊伍，鄭正鈐表示自己備感榮耀，每次到球場上觀看光復高中的比賽時，球員們的精采表現，都會讓他激動不已。

洪孟楷表示，HBL比賽好看之處就在於充滿不斷地挑戰，去年泰山高中拿下冠軍，今年則換光復高中拿冠軍，人生不會永遠順遂，但一定要充滿鬥志勇往直前。他並與光復高中球隊約定，明年總冠軍賽與泰山高中再碰頭。

光復高中籃球隊總教練陳定杰和球員們都很感謝兩位委員的熱情，陳定杰表示，他們帶著新竹市民的期許拿回冠軍，要感謝所有人的支持，然而球隊還是需要不斷的學習與努力，才能不負眾望。