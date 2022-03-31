前往法國參加「世界盃麵包大賽」勇奪冠軍的台灣團隊，31日清晨搭乘長榮航空班機抵台，卻傳出教練落地後採檢呈陽性反應，已轉搭救護車送醫診治。
這項被譽為「烘焙界奧林匹克」的麵包大賽，每4年舉辦一次，過去曾有吳寶春、王鵬傑等台灣師傅拿下個人冠軍；本屆奪冠的團隊，由吳姓教練領軍，率武子靖、李忠威、徐紹桓分別報名歐式麵包、甜麵包及藝術麵包，團體表現技壓10多個國家，一舉摘冠。
冠軍團隊成員今晨抵達台灣後，教練PCR陽性，改搭救護車離開，相關訊息有待指揮中心說明。
前往法國參加「世界盃麵包大賽」勇奪冠軍的台灣團隊，31日清晨搭乘長榮航空班機抵台，卻傳出教練落地後採檢呈陽性反應，已轉搭救護車送醫診治。
這項被譽為「烘焙界奧林匹克」的麵包大賽，每4年舉辦一次，過去曾有吳寶春、王鵬傑等台灣師傅拿下個人冠軍；本屆奪冠的團隊，由吳姓教練領軍，率武子靖、李忠威、徐紹桓分別報名歐式麵包、甜麵包及藝術麵包，團體表現技壓10多個國家，一舉摘冠。
冠軍團隊成員今晨抵達台灣後，教練PCR陽性，改搭救護車離開，相關訊息有待指揮中心說明。
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