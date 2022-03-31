榮獲「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽」團體賽冠軍的台灣代表隊31日清晨返台，教練吳武憲（左起）、選手徐紹桓、武子靖及李忠威下機後在候機室落地篩檢，不過吳武憲卻呈現陽性反應，立即被送往專責醫院。（范揚光攝）

前往法國參加「世界盃麵包大賽」勇奪冠軍的台灣團隊，31日清晨搭乘長榮航空班機抵台，卻傳出教練落地後採檢呈陽性反應，已轉搭救護車送醫診治。

這項被譽為「烘焙界奧林匹克」的麵包大賽，每4年舉辦一次，過去曾有吳寶春、王鵬傑等台灣師傅拿下個人冠軍；本屆奪冠的團隊，由吳姓教練領軍，率武子靖、李忠威、徐紹桓分別報名歐式麵包、甜麵包及藝術麵包，團體表現技壓10多個國家，一舉摘冠。

冠軍團隊成員今晨抵達台灣後，教練PCR陽性，改搭救護車離開，相關訊息有待指揮中心說明。