基隆市5日實施「全民防疫、愛心篩檢」，6日上午基隆市長林右昌表示，發現4名快篩陽性PCR確診，當中2例可追溯感染源，另2例則不明，已有3人收容在集中檢疫所；針對4例中有1例是市政府員工，林右昌強調，一大早就啟動分流機制，各局處長將會要求同仁，快篩陰性後才能進辦公室。

林右昌說明，能夠找到4例患者是愛心篩檢執行後成果，從民眾打電話通報，到安排防疫計程車與完成PCR檢測，平均約2.5小時至3個小時，速度非常快，2例不明感染源病患，也能立刻採取措施，斬斷傳播鏈，未來應該有更多民眾篩檢後通報。

能夠找到不明感染源患者，林右昌強調，愛心篩檢是一項新嘗試，北北基桃是首都生活圈，就算基隆市能清零，但鄰近縣市也有很多案例，防疫是一體的，不能切割某個縣市，最近有好幾個案例，都是重外縣市傳播回基隆，病毒不會區分縣市，希望藉由此次機制，趕快匡列不明感染源，阻斷病毒繼續擴散。

林右昌特別說，過去民眾可能要看到政府發布確診者足跡，才知道自己可能已有高風險，但現在很多患者都沒症狀，因此用快篩試劑比較低的成本，就能知道健康狀況，然而現在不會以清零為目標，而是把病毒傳播速度減慢，現在已經看到一些結果，將會連續觀察幾天後續防疫狀況。