根據產險業者統計，產險網路投保第一季衝出近10億元，再創史上同期最高，其中防疫保單即有4億元，占比多達41％，已超過了汽車險和機車險，更居投保項目之冠。

台灣疫情升溫讓防疫保單銷售持續創新高，各產險都推出網路可投保的防疫保單及疫苗險，即使網路投保保障內容不同於線下推出的保單，由於少了人工成本，保費相對親民、便利，且少了人和人的接觸，因此，不少民眾選擇上網投保防疫保單或疫苗險。

據統計，第一季網路投保的防疫保單、疫苗險即達73.03萬件，保費為4億元，主要投保件數則是來自於新安東京海上產險，隔離5萬元、確診再理賠5萬元防疫保單，其他泰安產、和泰產以及兆豐險等網路投保防疫保單有些方案隔離理賠較高，分別也有3萬元、4萬元以及2.5萬元等，相對吸引較多民眾投保。

至於首季網路投保第二名則為汽車險的2.99億元，第三名是機車險的2.36億元，分別較去年同期成長14.25％、28.66％。

對於民眾最重視的隔離理賠問題，目前若確診者居家，同住家人因此被隔離，是否可理賠？富邦產險、和泰產險、新安東京產等多公司均表示，只要被保險人有拿到隔離證明即依約賠付。

富邦產險補充表示，該公司理賠「隔離費用補償保險金」係指符合衛生主管機關依傳染病防治法第48條開立之「隔離證明」，該公司即依約賠付。和泰產險也指出，依該公司防疫保單申請規定，被保險人申請保險金時，要具備三文件，一是保險申請書，二、衛生主管機關開立的相關隔離證明。三、被保險人之身分證明，只要有符合三文件即會理賠。新安東京海上產險同樣表示，依條款，取得拿到衛生單位開立隔離通知單等必要文件即理賠。