50歲香港女星黎姿（現名：馬黎珈而）已淡出演藝圈從商，但常常在社群平台分享生活，她3月17日帶著全家飛往上海，恰巧碰上疫情封城，如今已隔離滿30天，昨（17日）她親自在微博PO文報平安：「我們一切okay，有足夠食物和物資，你們的關心全部收到了。」

黎姿在文中坦言很難想像隔離30多天，但實際體驗過後得到意想不到的驚喜，最珍貴的是一家五口多了相處的時間，因為平常她忙著工作，孩子也要上學，現在24小時都處在一塊，從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，其實很開心。黎姿隨文附上的影片中，可以看到她穿著居家服，素顏下廚煮湯，3個女兒則負責切水果、打果汁、擦桌子、洗碗等家務。

黎姿配合上海的封城政策，乖乖地隔離。（圖／微博@黎姿）

黎姿微博全文。（圖／微博@黎姿）

黎姿表示對小朋友來說，要一直待在家裡不能外出是很難忍的，幸好3個女兒都很乖巧、懂事，願意接受學習獨立、照顧自己及鍛鍊耐心的訓練；而黎姿也說就算活動範圍有限，但日子照樣過得充實，從打掃、換燈泡到照顧家人都親自來，把體力勞動當運動，換個角度想就覺得沒麼好不能克服的，「我的阿Q精神的確發揮了很大作用呢，簡單的生活也可以很滿足的。大家也要一起加油！」

不過，黎姿即便樂觀地看待隔離，網友仍留言：「快回hk啊」，還有人酸溜溜地說：「明星都不會缺物資」，接著另一名網友補充：「經濟好的一般不缺，有錢人的食物儲備都很全的，我鄰居一般家庭，那個冰箱滿滿的食材，我家窮人吃一餐買一餐。」從封城突顯出上海的M型社會。