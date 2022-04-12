本土疫情連3日破400例，疫情指揮官陳時中今（12）日接受廣播節目專訪坦言，以每日新增的確診趨勢來看，4月底單日確診破千例是一定會的，目前國內的高風險縣市為台北市、新北市、基隆市及桃園市，雙北的不明感染源較多，桃園也是起起伏伏，其他的縣市不明感染源相對少，都還可以控制。

4月底單日可能會新增千人確診，民眾該如何做好心理準備？陳時中說，這是他要和民眾溝通的課題，讓大家明白病毒已輕症化，大家齊心抗疫，讓病毒不要起來太快，自主應變要做好，恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」