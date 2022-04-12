加強防疫 費城恢復室內須戴口罩規定 21:042022/04/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了防範Omicron變異株BA.2持續傳播導致疫情升溫，美國賓州費城宣布自下周起重新實施全市室內公共場所強制配戴口罩的規定，地點涵蓋餐廳與學校等。這令費城成為率先恢復這類防疫限制的美國大城之一。費城上個月才逐步鬆綁防疫，但疫情復燃令當局決定逆轉政策。 確保緊急救護安全 花蓮縣消防員防疫裝備提升 上海微解封 7565個防範區可出社區 #費城 #室內 #防疫 #加強防疫 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電總處加強防疫措施 第一時間隔離清消 12:122022/04/11 財經 韓國首發現Omicron變異株XL病例 接種3劑仍感染 12:512022/04/12 國際 中央研議停課以班為單位 鄭文燦：學校用最低成本提高防疫韌性 11:212022/04/12 生活 新北市圖24小時不打烊恐成絕響 04:102022/04/12 生活新聞 台灣疫情再趨嚴 產險業者積極評估承保量能 11:252022/04/12 財經 輕症在宅照護 防疫險理賠擬從寬 04:102022/04/12 財經焦點 美國緊急撤離上海總領館人員 陸外交部說話了 17:142022/04/12 兩岸 台電總管理處員工中鏢 急篩2000人 04:102022/04/12 生活新聞 大甲媽遶境引衝突 侯友宜意有所指嗆「白狼」勿囂張違法 12:372022/04/12 社會 網路投保Q1衝出近10億元 再創同期新高 20:172022/04/12 財經 連日4、500例確診 蔡壁如提5大質疑要指揮中心回答 10:282022/04/12 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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