為了防範Omicron變異株BA.2持續傳播導致疫情升溫，美國賓州費城宣布自下周起重新實施全市室內公共場所強制配戴口罩的規定，地點涵蓋餐廳與學校等。這令費城成為率先恢復這類防疫限制的美國大城之一。費城上個月才逐步鬆綁防疫，但疫情復燃令當局決定逆轉政策。