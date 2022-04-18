立法院長游錫堃今（18日）在立法院舉行「新國會園區選址計畫」啟動記者會，預計明下午拜會北市府，但北市長柯文哲仍在居家隔離中。游錫堃表示，可能會採用視訊方式處理。另外，關於立法院防疫是否升級，游說，盡量不影響議事質詢、立法，滾動式檢討。

游錫堃表示，明將拜會北市府，這是既定的計畫，現在的疫情要慢慢讓國人走向正常生活，與病毒共存兼顧生活與抗疫，原則上還是會繼續拜會，也會與北市府密切聯繫，除非有特殊變化，當然要尊重中央流行疫情指揮中心，至於柯市長隔離中，可能採視訊方式處理。

關於立院防疫是否升級？游錫堃表示，去年委員會就曾採過視訊方式開會，另外院會視訊也曾試辦過，若疫情嚴重，基本上還是盼不要影響到議事，議事對於國家影響重大，目前政策要兼顧生活與抗疫，還是會繼續，盡量不影響立法院的議事質詢、立法，會滾動式檢討。

游錫堃也提及，若有特殊狀況會和中央流行疫情指揮中心聯繫，不久的未來可能一天上萬，會再和疫情中心聯繫，相關防疫都已演練過的，盡最大努力讓議事立法質詢順利進行。