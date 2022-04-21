上海市消保委微信公號21 日消息，4月13日上海市消保委通過微信公眾號發文，正告趁疫情坐地起價牟取暴利的不法商家，只要做了不義之事、謀了不義之財就一定會受到法律嚴懲。連日來，上海市場監管部門、公安部門和檢察機關重拳出擊，嚴厲查處各類哄抬價格違法行為，並對涉嫌犯罪的依法追究刑事責任。相關案件查辦情況的及時披露得到了廣大消費者的認可和贊許，很多消費者在上海市消保委微信公眾號留言表示支持。

近日，上海市消保委又收到不少消費者留言，反映在團購和社區發放生活物資存在品質問題。生活物資的品質關乎消費者的安全健康，上海市消費者強烈呼籲在團購和採購中要做到「兩個弄清」和「三個盡量」。

消費者在參加團購的時候要做到「兩個弄清」

一是要弄清「團長」的「身分」。在團購中，消費者獲取的資訊主要都來自於團長，團長也是社區團購的實際組織者。團長大致可分為三類，第一類是純公益的，疫情期間很多社區都有熱心居民為社區組織團購，值得點贊。第二類是從銷售方獲得報酬的，團長辛苦付出獲得報酬也無可厚非，但必須向參加團購的消費者明示。此類的團長也應承擔更多責任。第三類是以團購的名義自己做生意的，此類情況容易出現加價銷售和假冒偽劣等問題，建議消費者謹慎參加。

二是要弄清團購產品的實際銷售者。貨不對板、以次充好等問題大多出現在「掛羊頭賣狗肉」團購中，因此建議消費者通過品牌方的官方微信或電話核對團購資訊的真實性。對於來路不明或不知名企業的團購，建議消費者謹慎參加。

相關單位在採購生活物資時要做到「三個盡量」

一是盡量向品牌方直接採購。上海是消費品頭部品牌總部的聚集地。疫情發生後，很多公司都積極組織團購為市民提供生活物資。從品牌方直接對採購不僅可以保證貨源的正規，還能獲得較為有利的價格。

二是盡量選擇上海消費者平時購買較多的產品。從上海市消保委開展的比較試驗和消費調查情況看，這些產品無論是品牌口碑還是品質把控方面都是做的不錯的。而且本地庫存也相對較多，不用長途運輸。

三是盡量與監管部門提前溝通對接。建議相關單位在採購前與市場監管等部門溝通對接，獲得食品安全和產品品質管控方面必要的專業支持。如涉及消費者權益方面問題，可諮詢市消保委或各區消保委。