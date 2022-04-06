台北市今新增45例本土，其中，中山區某按摩會館發生群聚感染，今日新增7例確診，確診者分別居住在北市6個行政區，目前正在疫調中。

北市副市長黃珊珊在記者會上表示，因確診者到過，因此公司邀游員工去做篩檢，發現竟為陽性，目前全體員工已居家隔離，到過養生會館的客人也在居家隔離，而截至下午4點的確診個案為11例；這也意味明天將新增至少4例確診。