北市中山區某按摩會館群聚擴大 達11例確診 16:412022/04/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中山區某按摩會館發生群聚感染，今日新增7例確診，確診者分別居住在北市6個行政區，目前正在疫調中。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今新增45例本土，其中，中山區某按摩會館發生群聚感染，今日新增7例確診，確診者分別居住在北市6個行政區，目前正在疫調中。 北市副市長黃珊珊在記者會上表示，因確診者到過，因此公司邀游員工去做篩檢，發現竟為陽性，目前全體員工已居家隔離，到過養生會館的客人也在居家隔離，而截至下午4點的確診個案為11例；這也意味明天將新增至少4例確診。 每日確診1500人 啟動在宅照護 關西營區確診阿兵哥活動力超強 玩遍彰化這區足跡曝 #北市 #按摩會館 #確診 #確診者 #到過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義陸軍精忠營區再增5確診 194人在外休假急通知採檢 15:072022/04/06 生活 北市金華國中教師確診 4班級120名學生即起停課 10:582022/04/06 生活 備戰在宅照顧 侯友宜今將召集七家醫院開會 09:142022/04/06 生活 清明連假後首日新北確診數破百 分布在這17區 15:292022/04/06 生活 北市醫院、防疫旅館量能不足 柯P改變戰術擴充量能 16:362022/04/06 生活 本土確診暴增居隔人數飆升 黃珊珊坦言：防疫旅館量能快用完 16:592022/04/06 生活 柔道班傳播彰化又增1例確診 公布足跡確診者吃了麥當勞、燒烤、熱炒等 15:182022/04/06 生活 確診增 陳時中：高峰期還未到 04:102022/04/06 財經要聞 台中新增2確診者 曾同遊桃園、南投及高雄 14:422022/04/06 生活 台中＋5 高中生染疫學校不停課 04:102022/04/06 地方新聞 外縣市3確診者遊台中足跡曝 爽逛台中港outlet大啖燒肉 15:082022/04/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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