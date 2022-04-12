太平山國家森林遊樂區無需休園，但必須加強進行公廁清消。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東林管處12日下午接獲通知，有確診者4月7日進入太平山國家森林遊樂區的翠峰湖環山步道行走，並使用公廁2次，園方針對該區公廁加強清潔及消毒；另1明確診者4月9日進入羅東林業文化園區，將全區清消，4月13日休園1天。

因進入太平山遊樂區的確診者，上午11時購票入園後，全程自行開車，直接至翠峰湖環山步道行走，使用翠峰湖公廁2次，無進入遊樂區其他據點及室內空間，故衛生局依據確診者的足跡，指示太平山國家森林遊樂區無需休園，但必須加強進行公廁清消，並請當日售票時段的相關工作人員及清潔人員立即進行篩檢。

另1名確診者在4月9日上午9時30分左右進入羅東林業文化園區，衛生局表示因無明確該案的移動足跡，且園區範圍小、人潮易聚集，建議全區進行加強清潔及消毒，故羅東林業文化園區4月13日休園一天，相關工作人員進行篩檢，4月14日再開放戶外場域，所有館舍則視工作人員篩檢結果，另行公告開放時間。