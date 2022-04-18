受惠歐美市場景氣復甦，需求轉強，再加上俄烏戰火延燒，市場原物料供需吃緊，不銹鋼族群允強(2034)、大成鋼(2027)等相關鋼廠4月接單暢旺，接單近滿檔，且訂單能見度至少維持二個月以上。不過鋼鐵族群周一羸弱，允強、大成鋼股價雙雙下跌逾3%，5日線齊告失。

大成鋼(2027)受惠美國不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求進入旺季，帶動第1季營收改寫新高，俄烏戰爭更進一步推升金屬價格，不銹鋼及鋁價格上漲，拉大利差表現，由於售價成功調漲，毛利率可望站穩3成以上，加上後疫情時代消費回溫及各國基建啟動，獲利有機會創高，有利營運向上。

大成鋼3月合併營收121.53億元，月增35.11%、年增49.87%；第一季合併營收301.94億元，年增43.63%、季增23.00%，雙雙改寫新高紀錄，市場預估單季毛利率將超越三成，稅後淨利有機會重返30億元以上，挑戰歷史高峰。

法人買盤進駐帶動股價震盪攀高，逼近3月初高點，但鋼鐵族群周一羸弱，但大成鋼短期均線排列仍未轉弱，仍可逢低留意介入。

法人看好，由於美國市場供需持續吃緊，將使大成鋼不銹鋼產品毛利率維持在25-30%水準，不銹鋼品和鋁板捲產品4月通路銷售情況仍符合預期。鋁板業務預計7月產能去瓶頸工程完成，鋁捲板產能將由目前1.3萬噸提升至1.8萬噸。至於售價上，跟著市場行情，且仍穩居高檔。

不銹鋼大廠允強受惠歐美基礎建設推動，以及大陸限電、限煤、減產力道緩和，不銹鋼需求與供給皆持續成長，且在需求推動的情況下，需求成長幅度將強於供給，公司外銷不銹鋼管接單順暢，不僅接滿4月規劃訂單量。不銹鋼價格方面，目前鎳價上漲至2021年10月高點，有望助長國內不銹鋼價格攀升，加上目前允強庫存仍有2個月水準，有利擴大利差表現，預期推升今年第二季毛利，全年營運樂觀可期。

允強3月合併營收14.2億元，年增0.32%、月增16.89%；第一季合併營收41.69億元，年增22.91%、季減10.35%。上月底允強公告，因應土耳其第二期建廠計畫，允強土耳其鋼鐵工貿公司將新增資本支出預算13.9816億元，折合約新台幣27.1億元，預計明年第四季量產。資金來源為自有資金。而允強第一期的兩個廠也已在今年陸續到位，都將挹注下半年營收表現。

展望鋼市，大陸持續減產，加上各國無新增產能，俄烏地區供給減少，在供給端將相對吃緊，而在需求部分，由於景氣持續擴張、基礎建設持續推動，整體而言，未來鋼價將呈現易漲難跌。