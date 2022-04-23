基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

23日基隆市政府公布13名確診者個案足跡，廟口、凱悅KTV、麥當勞、星巴克、教會等處，都在清單中。案47706在4月17日到信義市場，案47723在4月19日前往廟口，案47739在4月17日到凱悅KTV，案47759在4月18日到麥當勞與星巴克，案47782在4月17日到浸信會榮光堂，18日曾到麥當勞。