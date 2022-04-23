基隆＋13足跡7大張 廟口、麥當勞、星巴克、教會入清單 16:152022/04/23 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府23日公布13名確診者個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 23日基隆市政府公布13名確診者個案足跡，廟口、凱悅KTV、麥當勞、星巴克、教會等處，都在清單中。案47706在4月17日到信義市場，案47723在4月19日前往廟口，案47739在4月17日到凱悅KTV，案47759在4月18日到麥當勞與星巴克，案47782在4月17日到浸信會榮光堂，18日曾到麥當勞。 淡水3、4月阻詐230萬 分局長贈禮表揚有功人員 基隆＋12 足跡六大張 遍及廟口、大賣場、郵局、運動中心 #案47 #麥當勞 #4月 #星巴克 #廟口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG合作模式 成新農業趨勢 04:102022/04/23 財經要聞 嘉義凌晨「狂風暴雨」 攤販、廟口舞台倒一片 居民大崩潰 08:022022/04/23 生活 台中＋139 大甲媽遶境爆確診足跡 阿妹演唱會再增7染疫 17:352022/04/21 生活 苗栗縣今新增23例確診 有3名國小學童及1名幼兒園學生 15:062022/04/22 生活 《櫃買市場》永續發展債券 今年來13上櫃 09:092022/04/21 財經 芎林重劃區坐擁機能核心 星巴克將進駐 09:332022/04/22 區域情報-新竹 一秒置身泰國 全台最大規模泰國展登場 16:152022/04/21 生活 南投＋10 阿妹演唱會傳播鏈延燒 11歲學童中鏢 16:482022/04/22 生活 《國際經濟》歐元區4月服務業意外耀眼 製造業步伐放慢 17:412022/04/22 財經 限時！ 騰訊網易公佈「五一」未成年人打遊戲時間表 16:392022/04/23 兩岸 頭份4月8媽祖遶境祈福 重頭戲媽祖換新衣22日上場 16:252022/04/22 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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