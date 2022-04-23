隨著疫情持續擴大，每天被匡列及居家隔離、檢疫的人數也越來越多，不少民眾都開始做好面對需要居家隔離的準備，電商也再度成為民眾防疫採購的關鍵，帶動了各站上的防疫物品，以及能在小套房或隔離旅館等地方，也能輕鬆簡單煮食的小家電及生鮮食品大幅成長，方便就算在隔離旅館及檢疫所中，也能吃到供應食物以外的食品，還有簡單運動器材如瑜珈墊，也成為了最近的熱銷品項之一，同時亦讓電商成為隔離的好幫手。

蝦皮購物的禾聯智慧溫控雙層防燙快煮壺HEK-17GL010，原價1690元，優惠價1290元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的飛利浦新一代廚神料理機800W Turbo旗艦版HR7510，原價5988元，優惠價4288元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的紫外線消毒燈 38W，原價999元，30日前特價799元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物觀察到，近期方便即食、效期較長的乾糧和米麵食類產品買氣成長近30%，還有像能簡單使用的料理機、熱水壺等小型廚電買氣均有小幅成長，就連可促進空氣流通的空氣清淨機也成為站上熱銷商品。PChome 24h購物站上的防疫消毒家電與照護備品也持續受到關注，當中耳溫槍近一個月銷量即有逾2.5倍成長，同時居家食材需求也逐步高漲，蔬菜箱近1周亦有1.5倍的漲幅，反映民眾對疫情升溫早已做好準備。

Yahoo奇摩超級商城的新北小舖有機蔬菜箱，特價700元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩拍賣的經濟型防疫泡麵福箱，原價600元，特價499元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物也觀察到，最近方便單人隔離或攜帶至檢疫所、旅館的個人用空氣清淨機，出現了月銷量翻倍的情形，同時因居家隔離限制無法外出購買食物，平台也出現網購民生必需品熱潮，尤像礦泉水就出現銷量翻倍成長，保久飲品、覆熱調理包、冷凍水餃等則是分別有40%-60%的成長。momo購物網上也因居家用餐需求增加，明顯帶動4月至今站上廚電買氣提升，當中電烤盤就達年增1倍的成長、鬆餅機也達80%的銷量提升，成為首二的熱銷品，同時空氣清淨機本月買氣也較去年成長約80%，消費者更在意TureHEPA醫療級濾網、智慧自動偵測等功能，明顯為了長時間待在室內做好準備。

momo購物網的Vitantonio 小V多功能計時鬆餅機，momo獨家顏色的奶霜杏、配備玫瑰烤盤，市價4880元，特價3880元。（momo購物網提供）

樂天市場上安康藥妝的福爾 FORA 紅外線額溫槍，1390元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物的飛利浦桌上型UV-C感應語音紫外線殺菌燈，原價3890元，特價2880元。（遠傳friDay購物提供）

樂天市場站上就統計，除了每天日常必備的酒精、口罩，近1周額溫槍、防疫水果箱、瑜珈墊等相關商品瀏覽人次相較前月增加近1倍，在銷量部分也約有80%成長，明顯除了日常防疫用品外，也開始購入隔離需要用到的必須品，以備未來不時之需。遠傳friDay購物上除了一般防疫用品像紫外線殺菌燈、洗手乳、空氣清淨機等買氣有所成長，估計整體防疫商品較上月成長達25%以外，微波爐、冷凍櫃、冷凍美食等耐久食物的銷量也再度攀升，像KKLife香濃起司肉捲、金園排骨金牌雙饗組等熱銷冷凍美食，每日都可賣出上百組，民眾可及時在電商訂購需要之食品或用品，可是最方便又安全防疫之選。