而中央開放6至11歲孩童施打莫德納疫苗彰化何時打，彰化縣長王惠美表示，會配合中央指示辦理，不過會讓家長簽名同意才施打。（吳建輝攝）

衛生局會提供快篩試劑、血氧機、指示用藥、緊急說名小卡等物資。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

相關條件將會滾動式調整，衛生局也會提供相關物資，讓輕症或無症狀者，可以在居家完成解除隔離治療。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

國內今新增1390例本土病例，彰化新增6例，多數為居隔發病無擴散風險，保持防疫前段班，同時宣布居家照護條件；而中央開放6至11歲孩童施打莫德納疫苗彰化何時打，彰化縣長王惠美表示，會配合中央指示辦理，不過會讓家長簽名同意才施打。

衛生局長葉彥伯表示，18日新增6例，包括宜蘭進香群聚2例，為確診者家戶接觸，進香團案5確診婦人的7歲孫子及30多歲媳婦，居隔期間發病PCR採檢確診；1例30多歲女性4月11至14日有桃北、桃園餐飲社交演唱會、台中商務的接觸史，15日咳嗽、喉嚨痛發病，16日快篩陽性確診，CT值僅11.87

另外2例30多歲的男女，在台中不同職場群聚的確診案例，都是聽說同職場有人確診後主動快篩驗出，葉彥伯說，這2個個案很有趣，1個是聽說同職場有人確診，1個是發現公司人力減少後，主動篩檢確診，未來若大家能夠效仿，也能減少社區感染的風險。

葉彥伯說，而彰化有一個300人以上規模的大型職場，有1名30歲員工確診，感染源為台北供應商的技術人員，4月11至13日曾到彰化駐廠指導，17日接獲通知後，同日喉嚨癢、頭暈發燒後，當天快篩陽PCR確診，CT值21，疫調進行中，已安排全廠區採檢。

王惠美表示，目前中央開放6~11歲孩子施打莫德納疫苗，但專家會議要等到20日後才會確定如何執行，在中央評估過後沒問題縣府就會執行，不過會徵詢家長同意，簽名過後才會施打疫苗。

王惠美也說，確診個案只會越來越多，未來確診者年齡小於65歲，無症狀輕症且無懷孕或洗腎，將採取居家照護，原則上以1人1戶為優先，不過相關條件將會滾動式調整，衛生局也會提供相關物資，讓輕症或無症狀者，可以在居家完成解除隔離治療。