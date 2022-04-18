盧秀燕在會中也宣布中市申請試辦居家照護，讓輕症者有更多選擇。（馮惠宜攝）

台中市18日新增41例新冠肺炎本土病例，單日新增病例再創新高，台中市長盧秀燕也宣布，中市將跟進推出居家照護，另對於6歲到11歲兒童接種疫苗，她強調，兒童比較脆弱，台中市不求快、但求慎重，會等周三中央防疫指揮中心公布辦法後再研議。

台中市新增41例，多條傳播鏈仍在持續發展中，包括中山醫大學群聚案，再新增3例，包括一名護理系確診者讀書會同學，還有一名是先前確診者就讀興大男性友人的同學，累計該傳播鏈已有7人確診。

而東勢校園及養護中心群聚案新增3例，學童阿嬤、養護中心確診者的友人等，該傳播鏈共累計26例；而宜蘭進香團則新增6案，有3人參加進香，3人則是進香團的親友，共累計13例；科技公司新增1案，共累計4例、大雅區五金廠再增1名越南移工確診，累計該廠有6名移工確診，另到高雄參加加盟展策展公司再新增5案，該公司11人參加展覽已10人確診，更傳染給家人和共餐者，該傳播鏈已累計12人確診；科技公司傳播鏈也新增1案，共累計4例。

台中市衛生局長曾梓展也說明，新增確診者中有9人有外縣市足跡，而阿妹演唱會再增4人，其中1人是4月15日去參加演唱會，3人為4月12日參加4月12日的演唱會，該傳播鏈共累計11例。其他也有5人有外縣市足跡；另仍在疫調中的有11例。

在記者會中也邀請到衛福部台中醫院感染科主任陳宗家出席，陳宗家表示，從目前感染者看，大型不特定人士的活動、跨區移動是最主要的感染途徑，隨著確診者愈來愈多，疫調恐跟不上時，只要知道自己有接觸史應主動通報。

盧秀燕也宣布台中市居家照護已申請通過，他強調，目前台中市居家隔離人數1967人，較之新北6萬人在居隔，台中市醫療量能尚夠，但因應輕症或無症狀活需求，台中市也向中央申請試辦居家照護，規劃29區由15家醫院負責居醫療照顧，台中也將在下周一25日進行兵棋推演，希望輕症患者更多選擇，也把珍貴的醫療資源留給需要的患者。