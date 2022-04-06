台師大學務處今發文給全校師生說，清明連假期間接獲衛生單位通知，有1位新冠病毒之確診個案，不過此確診個案症狀輕微，學校積極配合衛生單位進行疫情調查，有10多位同班上課的同學被匡列。因為只有1位學生確診，目前僅跟這位學生相關的課程改遠距教學，其他實體課程正常進行。

台師大表示，與這位確診學生接觸過的場域皆已完成環境清潔消毒，健康中心也配合衛生單位所提供的資訊，密切追蹤相關接觸者健康狀況，並給予防疫衛教及健康關懷。

台師大呼籲全校師仁，落實相關防護措施：

1、針對此確診個案若收到衛生單位通知為居家隔離者或自主健康監測者，請確實依衛生單位指示執行相關防疫措施，若有疑問可與健康中心聯繫，健康中心會提供立即的健康諮詢與協助。

2、請師生同仁非必要不前往人潮過多之處，落實個人衛生與防疫措施，強化手部清潔消毒、佩戴口罩、保持社交距離。

3、注意自身健康狀況，若出現呼吸道症狀、發燒（耳溫≧38？C／額溫≧37.5？C）、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等身體不適情形，請避免到校，在家休息或盡速就醫，並請主動通報本校「有發燒或其他症狀自主回報系統」。

4、請各系所、單位保持環境通風，並主動關心教職員工生健康，持續遵守CDC及教育部防疫管理指引，共同守護校園安全。