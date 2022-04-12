新停課標準出爐！ 1/3或10班以上停課才全校停

校園疫情狂燒，導致全台逾230所學校停課或部分停課，引起家長抱怨造成困擾，也影響學生受教權。教育部長潘文忠今天宣布調整停課標準，高級中等以下學校，學校有1/3以上班級或全校達10班以上班級暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程；大專校院有1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，該校得實施全校停課。

潘文忠表示，新的停課標準從明天開始實施，目前已經全校或部分班級停課的學校，則繼續依照舊的標準處理，以免造成混亂。至於短期補習班及幼兒園等，則比照高級中等以下學校規定。

潘文忠表示，教育部經與中央流行疫情指揮中心討論後，據以修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，以確診個案之密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限，及恢復實體課程時機。

潘文忠指出， 當校園出現確診個案時，由學校「防疫長」依據學校持續營運計畫，提供確診個案足跡資料（如教師授課班級、學生在校上課紀錄及活動歷程等），並配合疫情調查由衛生單位匡列「確診個案之密切接觸者」。

在高級中等以下學校方面，潘文忠說，確診個案就讀班級之學生，因長時間共同生活學習生活，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居家隔離期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數為陰性，則全班恢復實體課程。

疫情調查期間，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」（包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐…等），該等人員暫停實施實體課程1至3天，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒。

衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：一、確診個案授課／修課班級如無被匡列為密切接觸者，恢復實體課程；二、確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；如密切接觸者之篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

潘文忠說，疫情調查結果，學校有1/3以上班級或全校達10班以上班級暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定。

大專校院部分，疫情調查期間，確診個案授課／修課之班級；以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒。

衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：一、確診個案授課／修課班級如無密切接觸者，恢復實體課程：二、確診個案授課／修課班級如有密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，該授課/修課班級恢復實體課程。密切接觸者之篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

潘文忠表示，大專校院1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。學校或校（區）暫停實體課程實施期間，得縮減上課周數，採一學分18小時彈性修課，以線上課程或於週間補課等方式辦理。