繼昨天本土確診病例數大幅下滑後，台南市18日的病例數又升高，新增22例。其中，有7例分屬4條舊傳播鏈，顯示舊鏈已逐漸收斂中；但仍有15例為新傳播鏈，分屬台南應用科技大學與餐酒館相關傳播鏈6例，軍營相關傳播鏈4例，5例還在疫調中。

市府衛生局長許以霖表示，新傳播鏈的南應大與餐酒館相關6例，多數個案都曾於4月12至14日晚間，前往永康區中正路Shark Bar餐酒館，與先前的小琉球旅遊團傳播鏈確診者接觸。其中，有4人因接觸不同確診者匡列居家隔離後採檢陽性確診，2人因出現症狀至醫院就醫採檢確診。由於此一傳播鏈有4人的Ct值不到20，目前已匡列21人。

至於4例軍營相關接觸者，則因17日營區有確診者，經安排採檢PCR陽性確診，4人的Ct值也都不到20。感染源疫調中的5例，3人為自行快篩陽性後，至醫院採檢PCR陽性確診，其中有2人曾分別前往台北、台中；另2例則為台南市曾到台北的確診個案校園接觸者，2人於15日匡列居家隔離，16日出現症狀安排至醫院採檢，17日PCR陽性確診。

許以霖還說，舊有的傳播鏈中，阿妹演唱會有4例，高雄雅閣會館相關、宜蘭進香團行程相關、某學校相關接觸者各1例。

市長黃偉哲也表示，對於6至11歲幼兒打疫苗，台南市決定跟中央的步調一致；因為6至11歲的小學生，相當大的程度需要依靠家長，市府會給家長更多的時間思考，並提供相關資訊，一定會徵得家長同意，讓家長了解各項風險後，才來替他們的孩子決定是否施打疫苗。