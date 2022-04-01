國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，資深媒體人黃暐瀚表示，現在狀況已經快要到「魚死網破」的時候了，一來，黨中央無意提名；二來，羅智強破釜沈舟，即將宣布參選，還要辭掉議員，但宣布過後，「魚死網破」。

對於國民黨在桃園市長選戰布局，黃暐瀚今（1日）在臉書發文表示，有網友問他，「為什麼事情會搞得這麼僵？謝龍介在台南不是被提名了嗎」？正因為國民黨台南市議員謝龍介被提名了，所以羅智強的被提名的可能性，就更低了。

在台南這局的評比中，黃暐瀚稱，謝龍介與立委陳以信，在「政治格、在地淵源、地方經營、民調」四項評比中，除了「議員身份輸立委」之外，其餘三項，都是大贏。對台南人來說，陳以信算「空降」，謝龍介才是「在地」，黨中央最後提名了「在地、資深、民調高」的議員。

黃暐瀚進一步解析，換到桃園這局，同樣四個評比，羅智強是台北市議員，但在桃園有三個現任區域立委，且羅過去和桃園沒有淵源，也從未經營桃園，雖然網路聲量高，民調也不差，但還落後立委魯明哲，嚴格來說，謝龍介在台南擁有的「優勢」，羅智強一項都沒有，尤其現在地方反彈聲浪越來越大，真的提名之後，地方喊不動，「強哥也難贏」。

對於羅智強的下一步，黃暐瀚建議，羅應立即拜會邱奕勝議長，求一個「初選」，且努力尋求在地三立委的支持，才是正辦，是說如果哪天，邱奕勝帶著三位桃園國民黨立委，四個人一起出面，拉著羅智強的手，喊加油、喊凍蒜，黨中央還有可能不提名羅智強嗎？黃直言，「這局的關鍵，在地方，不在網路聲量」。