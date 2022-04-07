南市議員蔡育輝強調「如果朱主席放任提名亂象繼續延燒，抹殺羅智強爭取提名的權益，他也不排除改用無黨籍參選台南市議員」。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真）

國民黨台北市議員羅智強宣布爭取桃園市長選舉國民黨提名，卻被黨高層聲明不會列入考量一事，同黨台南市議員蔡育輝7日為羅智強抱不平，呼籲黨主席朱立倫應速宣布辦理提名初選，並強調「如果朱主席放任提名亂象繼續延燒，抹殺羅智強爭取提名的權益，他也不排除改用無黨籍參選台南市議員」。

國民黨派誰角逐桃園市長？近日掀起黨內大風暴，蔡育輝指出，做為一個資深的國民黨黨員愈來愈常有「恨鐵不成鋼」的心情，民進黨已將國民黨壓到底了，但國民黨卻似乎積弱不振，致使許多國民黨支持者失望的離開，他看在眼裡，十分心焦。

蔡育輝認為，黨高層不應有個人的好惡，對於競爭激烈的地區在協調不成之後就應有黨內初黨的民主機制。今年底選舉桃園市雖然有機會重回執政，基本盤卻不是「藍大於綠」的局面，否則不會有鄭文燦連任8年市長的情形，最終還要看國民黨提名人選能否得到最多選民的認同。

蔡育輝說，羅智強在推動公投的全台走透透表現及成績，大家有目共睹，為何刻意排除不讓羅智強先試初選？國民黨是一個民主的政黨，羅智強是優秀的從政黨員，有權利參與提名，爭取自己的「戰場」，若能透過黨內初選的民主機制，相信會讓輸的人心服，贏的人更有尊嚴，帶著光榮感去取得最終的勝選。