【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】針對國民黨秘書長黃健庭在羅智強宣布參選桃園後，馬上就來記回馬槍，並說經徵詢地方議員的看法，大都一面倒地認為「羅智強很弱，選策會基本上就已排除羅智強的提名」。聽到這句話，文化廣告系系主任鈕則勳說「差點笑到噴飯」，以後根本也不用唱「愛拚才會贏」了，因為照國民黨中央的邏輯，「弱的人再拚也是弱，根本不會贏」。

鈕則勳在臉書粉絲專頁「鈕則勳的行銷扭一下」指出（照片取自臉書粉絲專頁），這句話之所以好笑到令人噴飯，有三個原因。首先，小強是公認的老Ｋ戰將，也為國民黨立過汗馬功勞、而且空戰力道強、圈粉無數！說他弱，不知道是用哪些評比標準？跪請大公開，讓大家開開眼界！不然意猶未盡！

其次，黃和所謂的「地方議員」一面倒的認為小強弱，但卻沒有一位議員公開贊聲黃健庭的論述！照理說，黃開記者會時後面應該要站一排一排認為小強弱的在地議員，這樣就「傳播學」來說，說服力道才強！後面沒有站很多很多認為小強弱的議員，就指小強弱，會比較容易被解讀為「走夜路、吹口哨壯膽」。

鈕則勳也指出好笑的第三點，因為「羅智強弱、選策會基本上就已排除羅智強的提名」，這句話必成千古名句，這邏輯感覺是「你弱、你就時時弱、天天弱、年年弱、永遠弱！」，永無翻身、甚至超生的機會。鈕則勳也反問，做任何事，不是開頭都比較不熟稔？姑且稱是比較弱好了！但是大家的邏輯不應該是，「只要經過努力，總會愈來愈強」嗎？就像小學的課本都許多相似的論述，如「勤能補拙」、「轉弱為強」、「愛拼才會贏」、「有恆一定會成功」等等太多了。而大家不是也多會用這些話來鼓勵自己的孩子或、朋友或是部屬，讓他們更努力來變強嗎？

鈕則勳也質疑，難道黃秘書長不是如此嗎？但照國民黨中央的邏輯，以後也不用唱「愛拚才會贏」了！因為「你弱，不管怎樣打拚，永遠都不會贏」！

鈕則勳也提到，他想弱弱的問黃健庭一句，祕書長在說「羅智強弱」的這段論述的時候，會不會很心虛？有沒有心跳加速？會不會有點怕曾經與他搭檔過的郭董都會覺得不可思議？

鈕則勳最後也提到，聽到健庭大師的論述及觀點，不只會笑到噴飯，而且幾乎已經刷新鈕哥三觀，敬佩之至！厲害厲害！