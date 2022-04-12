台灣人民共產黨黨主席林德旺等3人，去年2月1日前往台南市烏山頭水庫，將印有五星旗圖案的紅色口罩，戴在日籍水利工程師八田與一的銅像上，還發表「日本人滾回去」、「台灣是中國的一部分」等言論，被警方依違反社會秩序維護法「藉端滋擾公共場所」移請法院裁定。但台南地院法官徐安傑特別舉民進黨副祕書長林飛帆說「我們都是烏克蘭人」為例，認為與林德旺等人的挺中言論，同為個人言論自由的展現，且未造成明顯而立即的危險，裁定免罰。

徐安傑還強調，當今台灣社會一旦涉及中國二字，不論背後傳遞的意涵為何，網上謾罵有如雨後春筍，讚揚人數動輒萬計，挑撥情緒與激化族群衝突對立的程度，只有過之而無不及，此非僅為兩岸政治實體或人民彼此對立，也加劇包括台灣內部不同意識型態族群的敵對，非但抹煞任何公共政策討論的空間，與相互尊重及多元價值的和解亦漸行漸遠。

徐安傑更罕見地在裁定書批評政府為達到「維穩」目的，每每以「認知作戰」為名，選擇性揭露資訊，加上部分媒體「自律」，使異見漸消失於無形；並認為只有台灣多數民眾拋開意識對立，對溝通保持開放，才有在政策面追求最大公眾利益之可能。

徐安傑認為，政治性言論應受高度保障，裁罰對特定意見可能造成箝制伴隨而來的寒蟬效應，加上《社會秩序維護法》的立法目的，係追求維護社會秩序安寧所須的回復成本等，不認為林德旺等3人所為有何實質違法性存在，也不構成裁罰的事由，據此裁定免罰。