有民眾於去年將印有五星旗圖樣的紅色口罩戴在八田與一的銅像上，遭警方以違反社維法移送法院裁定。法官罕見地在裁定書中，批評政府「認知作戰」。網友留言表示，終於有正常的法官。司法界有人開第一槍了，這才是知識分子應該有的模樣。也有網友擔心，在民進黨的執政下，別想升官了，考績也危險了！

去年2月1日下午3時左右，林德旺、張孟崇及鄭建炘3人將印有五星旗圖樣的紅色口罩戴在日籍水利工程師八田與一的銅像上，並指稱「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣」、「日本人滾回去」、「台灣是中國大陸的一部分」，全程拍攝影片後，張孟崇上傳臉書。

台南市警局麻豆分局獲報，依違反社維法第68條第2款「藉端滋擾公共場所之行為」，移請台南地院柳營簡易庭裁定。

承審法官罕見地在裁定書中，批評政府為了達到「維穩」目的，每每以「認知作戰」為名，選擇性揭露資訊，加上部分媒體「自律」，使異見漸消失於無形；裁定書並指，只有台灣多數民眾拋開意識對立，對溝通保持開放，才有在政策面追求最大公眾利益的可能。

法官認為，政治性言論應受高度保障，裁罰對特定意見可能造成箝制伴隨而來的寒蟬效應，加上社維法的立法目的，係追求維護社會秩序安寧所須的回復成本，林德旺等人所為並無實質違法性存在，也不構成裁罰的事由，裁定免罰。

網友留言替這位法官擔心稱，民進黨政府會放過你？在民進黨的執政下，別想升官了，考績也危險了。法官準備被查水錶了，保重，要「被」請調了！

另有網友大讚，清流耶，這法官讚！有這法官台灣有希望了，終於有正常的法官。司法界有人開第一槍了，這才是知識分子應該有的模樣。感謝您為台灣言論自由發聲！

（取自網路）