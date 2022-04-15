基隆市警察局13日麻將館，發現1名民眾口罩拉到下巴，1民眾未打疫苗，違反法規轉送衛生局裁罰。（基隆市警察局提供／陳敬哲基隆傳真）

全台新冠疫情野火肆虐，尤其無症狀與輕症居多，部分病患恐怕不知道自己感染，不小心把病毒傳給他人，口罩就是最基本防護措施，但仍有民眾投機取巧不顧自己與他人健康，基隆市警察局查獲2件不遵守防疫規定事件。

據了解，14日晚間約22時左右，5名20多歲年輕人在基隆市某KTV歡唱，沒有按照規定戴上口罩，臨檢時遭到發現，警方確認身份與疫苗施打狀況，隨即按照傳染病防治府舉發，後續由基隆市衛生局裁處。

13日晚間，基隆市警方在某麻將館，也發現1名50多歲中年男性，把口罩拉到下巴，沒有完全遮住鼻子與嘴巴正在「圍城之戰」，警察在館外觀察一小段時間，確認男子沒有想要戴好口罩跡象，立刻前往盤查。

警方表示，男子自述剛剛喝完水，忘記把口罩帶回，但警察在門外觀察一段時間，沒有看到男子喝水，也沒看到把口罩拉回舉動，並且也查獲1名未施打疫苗民眾在內，2名違規民眾都因違反防疫規定，已依法轉送衛生局裁罰。

基隆市警察局呼籲，目前新冠疫情嚴峻，所有民眾都應該按照防疫措施，保護自己與其他人，警方將會在KTV、麻將館、娛樂小吃店等場所加強巡察，確認是否配戴口罩、實名制、與是否施打疫苗，請民眾不要成為疫情破口。