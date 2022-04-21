資深媒體人周玉蔻上午傳出確診消息，由於她曾專訪衛服部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎，但李自認有全程戴口罩，不算密切接觸者，也不用匡列隔離，引發外界質疑。北市府副市長黃珊珊表示，如果他們的確有拿下口罩，在同一時間待比較久，在原來的標準上，可能還是會被居家隔離，還是尊重第一線同仁的專業判斷。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體質疑李秉穎自稱不用匡列隔離，但他明明接觸了確診者，兩人在同一個空間待了一個小時，期間甚至有短暫拿下口罩，質疑匡列標準為何不一？

黃珊珊表示，還是回到居家隔離的認定標準，基本上會以實際疫調的狀況為主，依確診者說法再佐以客觀的事實來判斷，跟他接觸的人當然也會詢問狀況。

黃珊珊指出，重點還是尊重第一線人員的判斷，如果他們的確有拿下口罩，而且在同一空間待比較久，在原來的標準，可能還是會居家隔離，但自己還是尊重第一線人員的判斷。