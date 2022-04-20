新竹市公共自行車將全面升級為YouBike 2.0，站點不再受充電柱位置與空間限制，市府已確認新的20處站點設置處所，包括學校、商圈與設施、觀光景點等，目前也已規畫明年要再新設34站，屆時全市將達119站，讓民眾使用公共自行車更便利。

市府表示，YouBike設置以來廣獲各界肯定與好評，市府團隊將和微笑單車公司攜手加速新增站點，也推動公共自行車升級計畫，今年2月決標，由舊有系統升級到2.0，預計先從現既有的50站升級，採YouBike 1.0及2.0共站營運，每站點都會有部分車柱改為2.0。

交通處長倪茂榮指出，觀察過去YouBike使用率，租借地點多位於交通節點、學校、機關、商圈及觀光休閒景點等人潮密集區域，學生是最主要使用族群、其次為觀光旅遊或機關院所洽公，因此今年新設20站將依此原則設置，以滿足市民通勤、通學、購物及休閒需求，提升交通便利性。

新設20站採3階段建置及營運，第1階段新設7所學校站點，包含新科國民運動中心（新科國中）、建功高中、新竹高中、竹蓮國小、民富國小、世界高中、育賢國中，同時也將既有50站點改為1.0、2.0共站，預計7月營運。

第2階段設置交通節點、醫院、住宅區、商場及機關共5處，有大潤發（一品公園）、北新竹車站後站、新竹市身心障礙者就業綜合大樓、兒童探索館、台大醫院新竹分院，預計8月營運。

第3階段設置觀光休閒景點共8處，包括城隍廟、香山天后宮、賞蟹步道、港南濱海風景區、南港賞鳥區、中華路一段（頭前溪左岸出入口）、舊社出入口停車場、古賢出入口舊港橋下，串聯竹市景點，預計9月營運。

交通處說明，竹市YouBike自2016年6月啟用迄今，全市目前已建置65站（含新竹科學園區15站），共計1540輛車，使用人數已超過710萬人次，今年初與微笑單車公司合作升級YouBike 2.0，減少民眾系統轉換不便，預計上半年完成既有50座YouBike1.0及2.0共站營運之外，今年再新設20站。

明年將再新設30站，站點規畫包括慈雲路與埔頂三路、光武國中、公道五路與東進路及竹科X基地等4處設置站點，明年全市累計達119站。