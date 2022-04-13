台灣人民共產黨黨主席林德旺等3人，去年2月將五星旗口罩戴在烏山頭水庫的八田與一銅像上，還嗆「日本人滾回去」、「台灣是中國大陸的一部分」，被警方依違反社維法移請裁定，經台南地方法院法官徐安傑裁定免罰後，麻豆警分局原本不打算提出抗告，但13日突然態度轉彎，決定於收到裁定書後提出抗告。

台南市警局公關室主任林郁誌13日表示，對於法官的裁定，警方表示尊重；但林德旺等3人的不法行為，絕對不能輕縱，必須嚴懲不法。鑑於國內還有許多其他銅像，一旦縱容任意對銅像戴口罩、毀損等行為，日後恐將衍生更多問題，此風實不可長，經市警局與麻豆警分局進一步研究後，決定於收到法院的裁定書後，視內容準備相關資料，再提出抗告。

市警局還以書面聲明指出，「憲法保障言論自由及人性尊嚴，但如果人人都能在公共場所，對於應受到尊重的銅像，做出違反社會秩序的舉動，顯已使他人對於穩定平靜的社會秩序感到不安與惶恐，亦讓社會秩序存於不穩定的狀態，顯然已經逾越一般社會大眾觀念中，所能容許的合理範圍，甚至造成族群對立；此外公共場所的設施，應該受到良善的管理跟保護，不容任何人藉端滋擾。」

市警局強調，「對於不法行為，絕不能輕縱助長，必須依法究責，否則國內還有許多其他銅像，可能遭到類似對待。警察對於維持社會秩序，仍須秉持行政中立的立場，依法行使職權，否則將可能導致社會秩序紊亂，爰依法提起抗告。」