富商翁茂鍾的筆記本意外揭發了台灣司法醜陋的一面，高檢署發現當年銀行經理諸慶恩被訴偽造文書案恐有冤情，為已亡故的他聲請再審，但遭台灣高等法院駁回，檢提抗告後，最高法院認為本案應提非常上訴，駁回抗告確定。

最高法院認為，原第二審關於諸慶恩部分經第三審判決撤銷而不存在，不得以該被撤銷而不存在的判決作為聲請再審的對象；依釋字第135號及271號解釋意旨，未依循非常上訴程序救濟，回復原第二審有罪判決，無法逕行對不存在的有罪判決聲請再審。

最高法院指出，檢方對於再審被駁回部分提抗告，依舊法是不得上訴到第三審法院的案件，依刑事訴訟規定，對該判決聲請再審的裁定也不可以抗告到第三審，最高法院認為檢方抗告為法律不允許，駁回檢方抗告。

法商百利達銀行經理諸慶恩因一封匿名檢舉信，無端惹上官司並遭判刑確定，含冤而死。高院昨進行再審調查，諸的家屬未到庭，陳佳秀用投影片花了半小時講述這起冤案。她說翁的怡華公司在1999年與百利達銀行有債務關係，銀行選擇「自發自買」處理債權，並向法院聲請強制執行。

未料，翁與律師找當時的調查官員、最高法院法官石木欽吃飯後，檢調只用1封匿名檢舉信立案調查，並依偽造文書起訴諸，台北地院判他無罪，但二審改判4月、緩刑3年，檢方及諸都提上訴，最高法院審理期間諸死亡。