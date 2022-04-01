前手球國手陳宥憲（原名陳敬鎧）車禍後宣稱失明，領完保險金後卻被查出還能運動、自理生活，遭高雄高分院依詐欺罪判處1年2月徒刑定讞，但由於陳宥憲經醫學鑑定失明且在民事部分再審連獲勝訴，高雄高分檢主動為他提出再審，高雄高分院1日首度開調查庭，調查全案是否有再審必要。

陳宥憲2009年在彰化市區騎乘機車與人發生擦撞事故，就醫後宣稱視力受重創，分別向國泰、南山、明台等3家保險公司請領522萬元保險金，但陳宥憲隨後卻被發現他竟然可以丟接飛盤、教打網球、跳舞等，因此被檢舉他是裝瞎詐領保險金。

高雄高分院2018年判決陳宥憲涉犯詐欺罪處1年2月徒刑定讞，隨後3家保險公司也以「不法得利」等理由，提起民事再審，要求陳宥憲償還理賠金，但後來南山人壽先與他達成和解，高雄高分院也分別在2020年8月、12月判陳宥憲勝訴，免還理賠金定讞。

高雄高分檢認為，陳宥憲經醫學鑑定失明，最終判決不用返還理賠金，所以沒有不當得利的詐欺犯行，他申請理賠便沒有犯罪的結果，依刑法第26條規定「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」，才主動為他聲請刑事再審，希望為陳宥憲翻案。

檢察官開庭時表示，陳宥憲車禍受傷後，疑似有視力時好時壞的狀況，若陳宥憲申請理賠金時，視力狀況不良，就無詐盲犯意，法院應釐清當時的視力，不能以事後視力變好論罪。檢察官聲請刑事再審後，陳宥憲也提起再審，陳的辯護律師則提出2位教授最新的鑑定報告，認為陳宥憲屬於全盲，至始都無詐盲的犯意，要求改判無罪。

陳宥憲出庭時表示，車禍至今都是100％配合調查，為了不讓身邊的親友擔心，只能故作堅強，他知道自己看不到，但想捍衛自己的名譽，更不希望周遭的人為他擔心，從車禍到現在也想知道自己還有沒有機會恢復視力、重見光明。